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1 час назад

Финал Лиги Чемпионов перенесли из Петербурга в Париж

Елена Прошина

Финал Лиги Чемпионов перенесут из «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге в Париж. Спортивное событие пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Такое решение принял исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщает «Чемпионат.com».

«Исполнительный комитет УЕФА сегодня провел внеочередное заседание в связи с серьезной эскалацией ситуации и нарушением безопасности в Европе. Исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая», — говорится в сообщении.

В УЕФА выразили благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самой престижной игры европейского клубного футбола во Францию.

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Ранее стало известно, что несколько матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги могут отменить из-за введенного в некоторых регионах России режима чрезвычайной ситуации. В Украине также отметили чемпионат страны по футболу из-за введения в стране военного положения.

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