«Исполнительный комитет УЕФА сегодня провел внеочередное заседание в связи с серьезной эскалацией ситуации и нарушением безопасности в Европе. Исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая», — говорится в сообщении.