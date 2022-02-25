Финал Лиги Чемпионов перенесут из «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге в Париж. Спортивное событие пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Такое решение принял исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщает «Чемпионат.com».
«Исполнительный комитет УЕФА сегодня провел внеочередное заседание в связи с серьезной эскалацией ситуации и нарушением безопасности в Европе. Исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая», — говорится в сообщении.
В УЕФА выразили благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самой престижной игры европейского клубного футбола во Францию.
Ранее стало известно, что несколько матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги могут отменить из-за введенного в некоторых регионах России режима чрезвычайной ситуации. В Украине также отметили чемпионат страны по футболу из-за введения в стране военного положения.