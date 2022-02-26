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1 час назад

«Ювентус» обыграл «Эмполи» в матче чемпионата Италии

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«Ювентус» одержал победу над «Эмполи» в выездном матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Ювентус» благодаря дублю Влаховича обыграл «Эмполи»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых голы забили Мойзе Кин (32-я минута) и Душан Влахович (45+2, 66). У проигравших отличились Шимон Журковский (40) и Андреа Ла Мантиа (76).

В другом матче дня «Салернитана» на своем поле сыграла вничью с «Болоньей» — 1:1.

«Ювентус» набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, «Эмполи» (31) идет 13-м, лидирует «Милан» (57).

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