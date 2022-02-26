«Ювентус» благодаря дублю Влаховича обыграл «Эмполи»

«Ювентус» одержал победу над «Эмполи» в выездном матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых голы забили Мойзе Кин (32-я минута) и Душан Влахович (45+2, 66). У проигравших отличились Шимон Журковский (40) и Андреа Ла Мантиа (76).
В другом матче дня «Салернитана» на своем поле сыграла вничью с «Болоньей» — 1:1.
«Ювентус» набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, «Эмполи» (31) идет 13-м, лидирует «Милан» (57).