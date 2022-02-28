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28 февраля

«Барселона» подготовила новый контракт для Дембеле

Евро-футбол.Руиещё 3

Каталонская «Барселона» готова предложить Усману Дембеле новый контракт после того, как француз блестяще показал себя в последних матчах команды. Об этом сообщил президент клуба Жоан Лапорта, подчеркнувший, что клуб всегда был на стороне футболиста.

«Барселона» подготовила новый контракт для Дембеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Усман в курсе наших требований и того, что мы всегда были за то, чтобы он остался. Будем надеяться, что он изменит свое мнение, - заявил Лапорта, слова которого приводит Cadena SER.

Вчера Дембеле вышел на замену во втором тайме матча с «Атлетиком», забил второй мяч своей команды, после чего сделал еще две голевые передачи и установил рекорд клуба в 21-м веке.

Футбол,
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