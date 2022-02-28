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28 февраля

ФИФА отстранила сборные России от участия в матчах под эгидой организации

ТАСС

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России от соревнований под эгидой организаций до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

ФИФА ввела санкции против сборной России
Фото: ТАССТАСС

Подобное решение принято в связи с ситуацией между Россией и Украиной. Мужская сборная России по футболу на данный момент не сможет принять участия в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Международный олимпийский комитет в понедельник рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Сборная России в полуфинальном матче отбора должна была сыграть против команды Польши 24 марта. Победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне должны были провести товарищескую встречу в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия. Сборные Польши, Швеции и Чехии ранее выступили с заявлением об отказе в проведении матчей против россиян.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Футбол,Сборная России,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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