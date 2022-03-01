Каррера отреагировал на отстранение российских команд от турниров

"Спорт точно должен оставаться вне всех политических проблем. Надеюсь, что эту проблему с российским спортом скоро решат, а на Земле снова будет мир", — приводит слова итальянца "СЭ".

"Спартак" оставался последним российским представителем в еврокубках в текущем сезоне. Красно-белые должны были сыграть с немецким "РБ Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы. У сборной России на 24 марта был запланирован стыковой матч отбора чемпионата мира — 2022. Однако соперник россиян, сборная Польши, намеревалась отказаться от очной встречи.