«Спартак» выступил с заявлением после исключения из Лиги Европы

Московский «Спартак» выступил с заявлением относительно решения Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому российские команды лишились права на участие в международных турнирах. Текст доступен на сайте красно-белых.

Фото: MOLLY DARLINGTON / Reuters MOLLY DARLINGTON / Reuters

«Спорт, с нашей точки зрения, должен возводить мосты, не сжигать их», — говорится в заявлении «Спартака».

Клуб выразил несогласие позицией ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и подчеркнул, что вынужденно подчиняется решению организаций.

«Спартак» оставался последним российским клубом в еврокубком в нынешнем сезоне. Красно-белые должны были сыграть против «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.