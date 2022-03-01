Главный тренер "Зенита" оценил решение ФИФА и УЕФА

"Наше дело – делать нашу работу. Что касается справедливости, несправедливости – конечно, спорт никакого отношения к политике не имеет. Естественно, очень хочется, чтобы спорт был вне политики, а у людей была возможность заниматься их любимым делом", – цитирует специалиста Sports.ru.

Напомним, что ранее ФИФА разрешила сборной России по футболу выступать под названием "сборная РФС", а также без флага и гимна. Национальная команда должна была провести свой полуфинальный стыковой матч отбора к чемпионату мира - 2022 против Польши 24 марта. Однако поляки, а затем и потенциальные соперники сборной России - шведы и чехи, выразили намерение отказаться от матча против россиян.