Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
28 февраля

Главный тренер "Зенита" Семак отреагировал на решение ФИФА и УЕФА

Газета.Ru

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Главный тренер "Зенита" оценил решение ФИФА и УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наше дело – делать нашу работу. Что касается справедливости, несправедливости – конечно, спорт никакого отношения к политике не имеет. Естественно, очень хочется, чтобы спорт был вне политики, а у людей была возможность заниматься их любимым делом", – цитирует специалиста Sports.ru.

Напомним, что ранее ФИФА разрешила сборной России по футболу выступать под названием "сборная РФС", а также без флага и гимна. Национальная команда должна была провести свой полуфинальный стыковой матч отбора к чемпионату мира - 2022 против Польши 24 марта. Однако поляки, а затем и потенциальные соперники сборной России - шведы и чехи, выразили намерение отказаться от матча против россиян.

Ранее сообщалось, что "Зенит" переиграл казанский "Рубин" (3:2) в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги.

Последние новости
Футбол,Сборная России,Сергей Семак,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,Зенит,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители