"Манчестер Юнайтед" ищет нового главного тренера

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто заявил, что клуб находится в активном поиске постоянного главного тренера. Его слова передает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.
Отметим, что на данный момент должность временного наставника «Манчестер Юнайтед» занимает Ральф Рангник.
«Сейчас мы проводим тщательный процесс поиска нового постоянного тренера, который возьмет на себя ответственность за команду следующим летом. У него будет цель вернуть «Манчестер Юнайтед» к борьбе за внутренние и европейские титулы», — сказал Мерто.
Рангник занимает должность главного тренера «Манчестера» до конца текущего сезона. Немец сменил на этом посту норвежца Уле-Гуннара Сульшера.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» провел переговоры с аргентинским наставником «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино по поводу возможного назначения на аналогичную должность в английском клубе.