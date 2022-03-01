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22 часа назад

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед": мы ищем нового постоянного тренера

Газета.Ru

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто заявил, что клуб находится в активном поиске постоянного главного тренера. Его слова передает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

"Манчестер Юнайтед" ищет нового главного тренера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отметим, что на данный момент должность временного наставника «Манчестер Юнайтед» занимает Ральф Рангник.

«Сейчас мы проводим тщательный процесс поиска нового постоянного тренера, который возьмет на себя ответственность за команду следующим летом. У него будет цель вернуть «Манчестер Юнайтед» к борьбе за внутренние и европейские титулы», — сказал Мерто.

Рангник занимает должность главного тренера «Манчестера» до конца текущего сезона. Немец сменил на этом посту норвежца Уле-Гуннара Сульшера.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» провел переговоры с аргентинским наставником «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино по поводу возможного назначения на аналогичную должность в английском клубе.

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