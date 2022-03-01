"Манчестер Юнайтед" ищет нового главного тренера

«Сейчас мы проводим тщательный процесс поиска нового постоянного тренера, который возьмет на себя ответственность за команду следующим летом. У него будет цель вернуть «Манчестер Юнайтед» к борьбе за внутренние и европейские титулы», — сказал Мерто.