Клопп назвал сроки восстановления Тьяго

"Тьяго испытывал дискомфорт в подколенном сухожилии, но сейчас он в порядке, хотя и не в форме. Поэтому вряд ли Алькантара сыграет с "Норвичем". Впрочем, есть вероятность, что он выйдет на поле в матче Лиги Чемпионов с "Интером", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.