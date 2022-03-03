РФС обжалует решения ФИФА и УЕФА об отстранении сборной

Российский футбольный союз (РФС) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях, сообщается на сайте РФС.
В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.
РФС будет настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела с целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших запланированных матчах. В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать.
Ранее ФИФА и УЕФА объявили об отстранении российских клубов и сборных от турниров под своей эгидой.
Сборная России 24 марта должна была сыграть с командой Польши в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира. В случае победы команда Валерия Карпина встретилась бы с сильнейшей сборной пары Чехия — Швеция также в Москве 29 марта. Женская сборная России была отстранена от участия в чемпионата Европы-2022.