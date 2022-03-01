Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
19 часов назад

«ПСЖ» предложил Мбаппе двухлетний контракт с зарплатой в 50 млн евро

Евро-футбол.Ру

«ПСЖ» сделал новое предложение нападающему Килиану Мбаппе о продлении контракта.

«ПСЖ» предложил Мбаппе зарплату в 50 млн евро
Фото: ReutersReuters

Как сообщает Le Parisien, парижане предложили французу двухлетний контракт с зарплатой в пятьдесят миллионов евро и с подписным бонусом в сто миллионов евро. Отмечается, что клуб готов пойти на многое, чтобы продлить соглашение со своим лидером.

23-летний Мбаппе сыграл 34 матча за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 24 гола и отдал 17 голевых передач. Контракт Килиана с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, таким образом, он может покинуть «ПСЖ» летом в статусе свободного агента. Основным претендентом на нападающего является мадридский «Реал».

Футбол,Реал,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители