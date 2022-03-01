«ПСЖ» предложил Мбаппе зарплату в 50 млн евро

Как сообщает Le Parisien, парижане предложили французу двухлетний контракт с зарплатой в пятьдесят миллионов евро и с подписным бонусом в сто миллионов евро. Отмечается, что клуб готов пойти на многое, чтобы продлить соглашение со своим лидером.