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5 часов назад

Швейцарский бизнесмен: мне предложили купить "Челси", но Абрамович просит слишком много

Газета.Ruиещё 19

Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс сообщил, что ему поступило предложение о покупке лондонского «Челси», которым владеет российский миллиардер Роман Абрамович.

"Абрамович просит слишком много": швейцарский бизнесмен о покупке "Челси"
Фото: ReutersReuters

«1 марта мне и еще трем людям предложили купить «Челси» от Абрамовича. Необходимо подождать четыре-пять дней. Абрамович просит слишком много денег. «Челси» должен ему два миллиарда фунтов стерлингов. Однако у клуба нет денег. Те, кто покупает «Челси», должны эту сумму Абрамовичу компенсировать.

Сейчас мы не знаем точную цену продажи. Вполне могу представить, что куплю «Челси» вместе с партнерами. Однако для начала я должен изучить общие условия. Могу сказать определенно, что не буду делать что-то подобное в одиночку. Если я куплю «Челси», то с консорциумом, состоящим из шести-семи инвесторов», — приводит слова бизнесмена Blick.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. В феврале «cиние» cтали победителями клубного чемпионата мира.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал решение Романа Абрамовича передать управление клубом благотворительному фонду.

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