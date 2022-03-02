"Абрамович просит слишком много": швейцарский бизнесмен о покупке "Челси"

Сейчас мы не знаем точную цену продажи. Вполне могу представить, что куплю «Челси» вместе с партнерами. Однако для начала я должен изучить общие условия. Могу сказать определенно, что не буду делать что-то подобное в одиночку. Если я куплю «Челси», то с консорциумом, состоящим из шести-семи инвесторов», — приводит слова бизнесмена Blick.