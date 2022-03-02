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5 часов назад

Швейцарский бизнесмен рассказал о предложении Абрамовича купить «Челси»

Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс сообщил, что ему поступило предложение о покупке клуба «Челси», который принадлежит Роману Абрамовичу. Об этом сообщило издание Blick.

«Абрамович просит слишком много»: швейцарский бизнесмен о покупке «Челси»
Фото: ТАССТАСС

Висс уточнил, что не спешит с решением, так как российский миллиардер просит за покупку слишком много.

«Необходимо подождать четыре-пять дней. Абрамович просит слишком много денег. «Челси» должен ему два миллиарда фунтов стерлингов. Однако у клуба нет денег. Те, кто покупает «Челси», должны эту сумму Абрамовичу компенсировать. Сейчас мы не знаем точную цену продажи. Вполне могу представить, что куплю «Челси» вместе с партнерами», - приводит слова Висс «Газета.ru.

Бизнесмен уточнил, что не будет покупать клуб один, если сделка и состоится, то только с консорциумом, состоящим из шести-семи инвесторов.

Роман Абрамович купил «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. За это время клуб пять раз cтановился чемпионом Английcкой премьер-лиги, в прошедшем феврале «Челси» победил в клубном чемпионате мира.

Роман Абрамович,
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