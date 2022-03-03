Против белорусского футбола ввели санкции

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил белорусским клубам и национальным командам всех уровней проводить международные матчи на территории страны. Об этом сообщается в Twitter организации.

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Домашние матчи футболисты будут проводить на нейтральном поле. Также, если Белоруссия является хозяином встречи, игра должна проходить при пустых трибунах.

28 февраля Международная федерация футбола совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций заявили о бессрочном исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Сборная России по футболу также лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а московский «Спартак» завершил выступление в Лиге Европы.