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18 часов назад

Против белорусского футбола ввели санкции

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил белорусским клубам и национальным командам всех уровней проводить международные матчи на территории страны. Об этом сообщается в Twitter организации.

Против белорусского футбола ввели санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Домашние матчи футболисты будут проводить на нейтральном поле. Также, если Белоруссия является хозяином встречи, игра должна проходить при пустых трибунах.

28 февраля Международная федерация футбола совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций заявили о бессрочном исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Сборная России по футболу также лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а московский «Спартак» завершил выступление в Лиге Европы.

В этот же день Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации в России и на Украине.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Спартак,
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