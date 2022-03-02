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1 час назад

УЕФА отказался от назначения арбитров из России на матчи

Елена Прошина

Российские судьи не будут обслуживать матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает РИА Новости.

УЕФА отказался от назначения арбитров из России на матчи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в УЕФА, санкции в отношении России не распространяются на судей, однако от их назначения решили отказаться «из-за нынешних обстоятельств и трудностей с выездом россиян за границу».

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с УЕФА заявила об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Отмечается, что отстранение действует бессрочно.

Сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а московский «Спартак» завершил выступление в Лиге Европы: 1/8 финала еврокубка москвичи должны были сыграть против немецкого «РБ Лейпциг».

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Спартак,
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