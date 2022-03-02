УЕФА отказался от назначения арбитров из России на матчи

Российские судьи не будут обслуживать матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали в УЕФА, санкции в отношении России не распространяются на судей, однако от их назначения решили отказаться «из-за нынешних обстоятельств и трудностей с выездом россиян за границу».
Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с УЕФА заявила об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Отмечается, что отстранение действует бессрочно.
Сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а московский «Спартак» завершил выступление в Лиге Европы: 1/8 финала еврокубка москвичи должны были сыграть против немецкого «РБ Лейпциг».