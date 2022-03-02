УЕФА отказался от назначения арбитров из России на матчи

Российские судьи не будут обслуживать матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказали в УЕФА, санкции в отношении России не распространяются на судей, однако от их назначения решили отказаться «из-за нынешних обстоятельств и трудностей с выездом россиян за границу».

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с УЕФА заявила об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Отмечается, что отстранение действует бессрочно.