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1 час назад

Фарке покинул пост главного тренера «Краснодара», не проведя ни одного официального матча

Lenta.ruиещё 12

Даниэль Фарке покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар», сообщается на сайте команды.

Фарке покинул пост главного тренера «Краснодара»
Фото: ФК «Краснодар»ФК «Краснодар»

Как отмечается, в среду руководство клуба и немецкий специалист пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с Фарке «Краснодар» покидают члены его тренерского штаба — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк.

Фарке возглавил «Краснодар» в середине января. Под его руководством «черно-зеленые» не провели ни одного официального матча.

Футбол,Даниэль Фарке,Алексей Антонюк,
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