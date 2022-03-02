Фарке покинул пост главного тренера «Краснодара»

Даниэль Фарке покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар», сообщается на сайте команды.
Как отмечается, в среду руководство клуба и немецкий специалист пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с Фарке «Краснодар» покидают члены его тренерского штаба — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.
Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк.
Фарке возглавил «Краснодар» в середине января. Под его руководством «черно-зеленые» не провели ни одного официального матча.