Карпин может возглавить «Локомотив»

По информации «Матч ТВ», главный тренер сборной России Валерий Карпин является одним из основных кандидатов на должность главного тренера московского «Локомотива».
Руководство железнодорожников уже связывалось с Карпиным на предмет возможного сотрудничества. Контракт Карпина с РФС действует до конца марта.
Во вторник «Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды, также клуб покинул его помощник Зильбрехт Лутц. Исполняющим обязанности был назначен Марвин Комппер.
В понедельник ФИФА и УЕФА объявили об отстранении российских клубов и сборных от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Таким образом, полуфинальный матч сборной России с командой Польши за путевку на ЧМ в Катаре не состоится.