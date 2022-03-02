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1 час назад

Карпин может возглавить «Локомотив»

Матч ТВиещё 8

По информации «Матч ТВ», главный тренер сборной России Валерий Карпин является одним из основных кандидатов на должность главного тренера московского «Локомотива».

Карпин может возглавить «Локомотив»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководство железнодорожников уже связывалось с Карпиным на предмет возможного сотрудничества. Контракт Карпина с РФС действует до конца марта.

Во вторник «Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды, также клуб покинул его помощник Зильбрехт Лутц. Исполняющим обязанности был назначен Марвин Комппер.

В понедельник ФИФА и УЕФА объявили об отстранении российских клубов и сборных от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Таким образом, полуфинальный матч сборной России с командой Польши за путевку на ЧМ в Катаре не состоится.

Футбол,Маркус Гисдоль,Марвин Комппер,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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