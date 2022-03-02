Карпин может возглавить «Локомотив»

По информации «Матч ТВ», главный тренер сборной России Валерий Карпин является одним из основных кандидатов на должность главного тренера московского «Локомотива».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Руководство железнодорожников уже связывалось с Карпиным на предмет возможного сотрудничества. Контракт Карпина с РФС действует до конца марта.

Во вторник «Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды, также клуб покинул его помощник Зильбрехт Лутц. Исполняющим обязанности был назначен Марвин Комппер.