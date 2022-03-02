«Эвертон» разорвал спонсорские контракты с российскими компаниями

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» сообщил, что прекращает сотрудничество с тремя российскими компаниями.

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Команда из Ливерпуля отказалась от спонсорских контрактов с холдингом USM, мобильным оператором «Мегафон» и Yota, сообщает пресс-служба английского клуба.

Уточняется, что решение о прекращении коммерческих отношений принято из-за ситуации между Россией и Украиной.

«Эвертон» (22 очка) занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.