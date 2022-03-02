«Эвертон» разорвал спонсорские контракты с российскими компаниями

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» сообщил, что прекращает сотрудничество с тремя российскими компаниями.
Команда из Ливерпуля отказалась от спонсорских контрактов с холдингом USM, мобильным оператором «Мегафон» и Yota, сообщает пресс-служба английского клуба.
Уточняется, что решение о прекращении коммерческих отношений принято из-за ситуации между Россией и Украиной.
«Эвертон» (22 очка) занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что руководство компании по производству спортивной одежды Adidas приняло решение приостановить сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС).