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46 минут назад

«Эвертон» разорвал спонсорские контракты с российскими компаниями

RT на русском

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» сообщил, что прекращает сотрудничество с тремя российскими компаниями.

«Эвертон» разорвал спонсорские контракты с российскими компаниями
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Команда из Ливерпуля отказалась от спонсорских контрактов с холдингом USM, мобильным оператором «Мегафон» и Yota, сообщает пресс-служба английского клуба.

Уточняется, что решение о прекращении коммерческих отношений принято из-за ситуации между Россией и Украиной.

«Эвертон» (22 очка) занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что руководство компании по производству спортивной одежды Adidas приняло решение приостановить сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС).

Футбол,Yota,РФС,Мегафон,
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