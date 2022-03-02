"Барселона" хочет избавиться от трех защитников

По сведениям источника, каталонский клуб собирается выставить на трансфер Самюэля Умтити, Клемана Лангле и Оскара Мингесу. При этом клуб планирует летом подписать на правах свободных агентов защитников "Челси" Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэту. Кроме того, главный тренер клуба Хави Эрнандес рассчитывает на Жерара Пике, Роналда Араухо и Эрика Гарсию.