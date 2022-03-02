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19 часов назад

"Барселона" хочет избавиться от трех защитников

Soccer News

"Барселона" в летнее трансферное окно планирует избавиться от трех защитников, сообщает Mundo Deportivo.

"Барселона" хочет избавиться от трех защитников
Фото: InstagramInstagram

По сведениям источника, каталонский клуб собирается выставить на трансфер Самюэля Умтити, Клемана Лангле и Оскара Мингесу. При этом клуб планирует летом подписать на правах свободных агентов защитников "Челси" Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэту. Кроме того, главный тренер клуба Хави Эрнандес рассчитывает на Жерара Пике, Роналда Араухо и Эрика Гарсию.

"Барселона" надеется, что Лангле удастся продать за большую сумму. К Умтити есть интерес во Франции, а Мингесой зимой интересовалась "Валенсия".

Футбол,Жерар Пике,Андреас Кристенсен,
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