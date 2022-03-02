Абрамович объявил о продаже «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович объявил о решении продать футбольный клуб «Челси», которым он владел почти 19 лет.

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В обращении Абрамовича, опубликованном на сайте клуба, говорится, что он принял решение о продаже исходя из интересов «Челси», его болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров.

«Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться таким образом. Однако я считаю, что это в интересах клуба», - написал Абрамович.

По словам владельца, процесс продажи не будет ускоренным и пройдет согласно надлежащей процедуре. Абрамович отметил, что поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда поступит весь чистый доход от продажи «Челси». Этот фонд будет работать «на благо всех жертв военных действий на Украине» и позволит как предоставить неотложную помощь, так и обеспечить поддержку долгосрочной работы по восстановлению.

Абрамович выразил надежду, что сможет в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться с клубом и болельщиками «Челси» лично.

«Быть частью «Челси» было привилегией всей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце», - заключил бизнесмен.

Роман Абрамович купил «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. За это время клуб пять раз cтановился чемпионом Английcкой премьер-лиги, в прошедшем феврале «Челси» победил в клубном чемпионате мира.