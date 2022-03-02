«Спартак» разгромил «Кубань» в Кубке России

Московский "Спартак" со счетом 6:1 обыграл краснодарскую "Кубань" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве на "Открытие Банк Арене".

В составе победителей голы забили Квинси Промес (6-я и 17-я минуты), Шамар Николсон (20, 62, 86) и Джордан Ларссон (83). На 55-й минуте мяч в свои ворота направил капитан "Спартака" Георгий Джикия. Для Николсона забитые мячи стал дебютными в составе столичной команды после перехода из бельгийского "Шарлеруа" в зимнее трансферное окно.