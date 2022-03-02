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17 часов назад

Абрамович простил долг "Челси"

Газета.Ru

Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что не будет требовать от «Челси» возврата долга в размере 1,51 миллиарда фунтов. Его слова передает пресс-служба лондонского клуба.

Абрамович простил долг "Челси"
Фото: These Football TimesThese Football Times

Ранее Абрамович объявил о своем решении продать «Челси».

«Я не буду просить о возврате долгов. Для меня это всегда было связано не с бизнесом или деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу», – говорится в заявлении.

Сумма долга лондонского клуба перед Абрамовичем оценивается в 1,51 миллиарда фунтов.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. В феврале «cиние» cтали победителями клубного чемпионата мира.

В турнирной таблице Английской премьер лиги нынешнего сезона «Челси» после 25 туров располагается на третьей позиции, имея в своем активе 50 очков.

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