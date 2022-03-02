Абрамович простил долг "Челси"

Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что не будет требовать от «Челси» возврата долга в размере 1,51 миллиарда фунтов. Его слова передает пресс-служба лондонского клуба.
Ранее Абрамович объявил о своем решении продать «Челси».
«Я не буду просить о возврате долгов. Для меня это всегда было связано не с бизнесом или деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу», – говорится в заявлении.
Сумма долга лондонского клуба перед Абрамовичем оценивается в 1,51 миллиарда фунтов.
Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. В феврале «cиние» cтали победителями клубного чемпионата мира.
В турнирной таблице Английской премьер лиги нынешнего сезона «Челси» после 25 туров располагается на третьей позиции, имея в своем активе 50 очков.