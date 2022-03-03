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6 часов назад

Тренер «Аякса» очень хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.Руиещё 2

Рулевой амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг этим летом очень хочет стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Тренер «Аякса» очень хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации Daily Mail, 52-летний голландский специалист уже начал брать уроки английского языка для того, чтобы летом возглавить манчестерскую команду. В ближайшее время руководство «красных дьяволов» проведёт с тен Хагом переговоры. Сам тренер очень хочет получить работу в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что прошлым летом Эрик тен Хаг мог возглавить «Тоттенхэм», но договориться с лондонским клубом у тренера так и не получилось.

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