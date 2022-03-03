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6 часов назад

Минфин США заблокировал YouTube-канал ПФК ЦСКА

Евро-футбол.Ру

После введений санкций со стороны Минфина США, был заблокирован официальный YouTube-канал ЦСКА. При попытке входа появляется надпись: «Эта страница недоступна».

Минфин США заблокировал YouTube-канал ПФК ЦСКА
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что по причине сложившейся политической ситуации, госкорпорация ВЭБ. РФ, являющаяся владельцем 77.63% акций ПФК ЦСКА, попала под санкции США.

На текущий момент московские армейцы располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. Вчера, 2 марта, ЦСКА пробился в 1/4 финала Кубка России, обыграв в гостях «Сочи» (2:1).

Футбол,Казначейство США,
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