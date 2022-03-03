Минфин США заблокировал YouTube-канал ПФК ЦСКА

После введений санкций со стороны Минфина США, был заблокирован официальный YouTube-канал ЦСКА. При попытке входа появляется надпись: «Эта страница недоступна».

Напомним, что по причине сложившейся политической ситуации, госкорпорация ВЭБ. РФ, являющаяся владельцем 77.63% акций ПФК ЦСКА, попала под санкции США.

На текущий момент московские армейцы располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. Вчера, 2 марта, ЦСКА пробился в 1/4 финала Кубка России, обыграв в гостях «Сочи» (2:1).