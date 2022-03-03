ФИФА разрешит игрокам разорвать контракты с клубами РПЛ

Соответствующее распоряжение вступит в силу в ближайшие семь-десять дней.

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Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересована в том, чтобы помочь игрокам, выступающим в РПЛ, найти новые клубы.

Как сообщает Jutarnji.hr, в случае, если футболист примет решение покинуть Россию, ФИФА разрешит ему разорвать контракт с клубом без каких-либо последствий. После этого организация готова предоставить игроку возможность подписать трудовое соглашение с любой командой Европы и мира.