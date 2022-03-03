КДК оштрафовал главного тренера «Спартака» по итогам дерби с ЦСКА

«Ваноли выходил за пределы технической зоны. Он оштрафован на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова .

Напомним, ЦСКА набрал 33 очка и закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак», набрав 23 очка, занимает лишь девятое место в турнирной таблице. Московское дерби стало первым матчем для ЦСКА и «Спартака» после возобновления чемпионата России после зимней паузы.