Семин готов возглавить "Локомотив"

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий, в котором отметил готовность снова возглавить железнодорожников.

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«Я всегда относился к «Локомотиву», как к родному дому! Нужно спрашивать не меня, а у руководителей, готовы ли они вернуть Семина», — сказал Семин «СЭ».

Семин трижды тренировал «Локомотив». Последний раз он был наставником железнодорожников с 2016 по 2020 год.

Напомним, что накануне, 2 марта немецкий тренер Маркус Гисдоль покинул «Локомотив». Он занимал свой пост с октября 2021 года. Контракт Гисдоля с московским клубом был рассчитан на один год (с возможностью продления еще на один сезон). Зарплата тренера составила 1 миллион евро в год после вычета налогов.

У руля железнодорожников немецкий специалист провел 12 официальных матчей, в том числе три игры в Лиге Европы. На счету немецкого тренера три победы, три ничьих и шесть поражений.

После 19 туров московский клуб располагается на седьмом месте, имея в своем активе 28 очков. Также у них в запасе перенесенная игра прошлого тура против «Ростова».

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