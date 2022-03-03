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14 часов назад

"Рубин" вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

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Казанский "Рубин" со счетом 2:1 дома обыграл волгоградский "Ротор" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Казани на стадионе "Ак Барс Арена".

"Рубин" вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе победителей дважды с пенальти отличился Виталий Лисакович (27-я и 73-я минуты). У проигравших гол забил Роман Минаев (12).

"Рубин" располагается на 11-м месте в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 22 очка в 19 матчах. "Ротор" с 24 очками в 25 матчах занимает семнадцатое место в Олимп - Футбольной национальной лиге.

Соперник "Рубина" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта.

Четвертьфинальные матчи планируется провести 19-21 апреля. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал состоится 29 мая.

Футбол,Виталий Лисакович,Роман Минаев,
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