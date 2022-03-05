Макгрегор захотел купить "Челси" за £1,5 млрд

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор назвал сумму, за которую он готов купить лондонский "Челси".

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"Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов", - написал Макгрегор в Twitter.

Нынешним владельцем "синих" является Роман Абрамович, который приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

В феврале "cиние" cтали победителями клубного чемпионата мира. В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) нынешнего сезона "Челси" после 25 туров располагается на третьей позиции, имея в своем активе 50 очков.

2 марта "Челси" в матче 1/8 Кубка Англии одержал волевую победу над "Лутон Таун", который выступает во втором по силе дивизионе страны, со счетом 3:2 и вышел в следующий раунд турнира. Ранее турецкий бизнесмен Мухсин Байрак прокомментировал новость о том, что он может стать новым владельцем лондонского "Челси".