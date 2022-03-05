Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
11 часов назад

Макгрегор готов купить "Челси" за £1,5 млрд

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор назвал сумму, за которую он готов купить лондонский "Челси".

Макгрегор захотел купить "Челси" за £1,5 млрд
Фото: ReutersReuters

"Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов", - написал Макгрегор в Twitter.

Нынешним владельцем "синих" является Роман Абрамович, который приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

В феврале "cиние" cтали победителями клубного чемпионата мира. В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) нынешнего сезона "Челси" после 25 туров располагается на третьей позиции, имея в своем активе 50 очков.

2 марта "Челси" в матче 1/8 Кубка Англии одержал волевую победу над "Лутон Таун", который выступает во втором по силе дивизионе страны, со счетом 3:2 и вышел в следующий раунд турнира. Ранее турецкий бизнесмен Мухсин Байрак прокомментировал новость о том, что он может стать новым владельцем лондонского "Челси".

Последние новости
Футбол,Роман Абрамович,Конор Макгрегор,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители