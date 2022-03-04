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1 час назад

Макгрегор предложил выкупить у Абрамовича «Челси»

Елена Прошина

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор подумывает выкупить футбольный клуб «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Макгрегор предложил выкупить у Абрамовича «Челси»
Фото: ReutersReuters

«"Челси" продают за три миллиона фунтов. Давайте купим его. Я хотел бы изучить возможность этого», — написал Макгрегор в своем Twitter.

Ранее Роман Абрамович заявил, что планирует продать футбольный клуб. Миллиардер считает, что такой исход событий будет и в интересах клуба, и болельщиков, и сотрудников, и спонсоров.

Желание выкупить клуб уже выразил швейцарский бизнесмен Хансйорг Висса. Но, по его словам, Абрамович слишком много за него просит. Также покупкой лондонского клуба интересуется один из самых богатых людей Великобритании и обладатель сезонного абонемента на игры «Челси» Джим Рэтклифф.

Футбол,Роман Абрамович,Конор Макгрегор,
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