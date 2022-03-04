Битва за скудетто

«Реал» сохранит силы на «ПСЖ», а «Наполи» и «Милан» встретятся в битве за скудетто.

Фото: Reuters Reuters

Очередной уик-энд принесет нам сразу несколько классных футбольных противостояний. В РПЛ очередное дерби: «Динамо» против «Спартака». Принципиальный матч и в Англии: «Манчестер Сити» против «МЮ». В Италии выяснят отношения «Наполи» и «Милан», а в Испании «Реал» примет «Реал Сосьедад». Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Ваноли против Шварца

Матч «Динамо» и «Спартака» - это еще и дуэль иностранных тренеров, которых в России, к сожалению, стало меньше. Динамовцы под руководством Сандро Шварца ведут борьбу за чемпионство и выглядят очень неплохо: в первом туре РПЛ после выхода с каникул бело-голубые разгромили «Химки» (3:0).

«Спартак» же уже проиграл одно дерби. Нельзя сказать, что красно-белые смотрелись безнадежно в матче с ЦСКА, но поражение 0:2 оказалось довольно болезненным. Вообще у команды Паоло Ваноли очень сложный календарь. В этом плане исключение из Лиги Европы «Спартаку», возможно, даже на пользу. Хотя, конечно, все хотели сыграть против «Лейпцига». Настроение же удалось поднять разгромом «Кубани» (6:1) в Кубке России. Кстати, именно Кубок в «Спартаке» называют своей главной целью на остаток сезона.

«Спартак» не проиграл «Динамо» в двух последних очных встречах: победа 2:1 и ничья 2:2. Однако для бело-голубых чемпионат сейчас важнее. И все же это дерби - а значит, матч на 3 исхода. Две последних очных встречи были богаты на голы, вероятно, стоит проверить эту ставку и сейчас. У «Динамо» есть проблемы в центре обороны: из-за украинских событий не играет Иван Ордец, а Роман Евгеньев дисквалифицирован. «Спартак» же пока только начинает понимать, чего хочет от него новый тренер. Матч с ЦСКА показал, что оборона по-прежнему не так надежна. Да и от «Кубани» красно-белые пропустили. Заключить пари на то, что в матче будет как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.90.

Гвардиола против Рангника

Еще один принципиальный поединок состоится на этих выходных в Англии - манчестерское дерби. Казалось, что «Манчестер Сити» уже обеспечил себе чемпионский титул, но неудача в матче с «Тоттенхэмом» (2:3) обострила борьбу до предела. Команда Пепа Гвардиолы опережает «Ливерпуль» на 6 очков, но у мерсисайдцев игра в запасе. Да и вообще, «горожане» игрой в последнее время не впечатляют. Но осечку допустили всего одну.

Что до «Юнайтед», то пока команда идет в четверке, но у «Арсенала» и «Тоттенхэма» куда меньше матчей, поэтому все козыри у них в руках. В последнем туре команда Ральфа Рангника не смогла переиграть «Уотфорд» (0:0), хотя имела кучу моментов. Но реализация оставляла желать лучшего. «МЮ» лихорадит, достойные матчи сменяются невразумительными. Кажется, так и будет, пока клуб не определится с будущим.

«Сити», конечно, фаворит матча, но команда Гвардиолы выиграла у своего соперника всего 2 из 6 последних встреч. А вот во всех 6 последних встречах проходила ставка «обе забьют - нет». Резонно проверить ее и сейчас. Поставить на то, что хотя бы одна команда сможет сохранить ворота в неприкосновенности, можно за 2.02.

«Реал» будет экономить силы

В Испании продолжает лидировать мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти не блещет, но сохраняет комфортный отрыв в 6 очков от ближайшего преследователя - «Севильи». А больше за титул никто и не борется, начиная с 3-го места идет борьба за путевку в Лиге чемпионов.

В этой борьбе и «Реал Сосьедад» - следующий соперник Анчелотти и компании. Баски идут шестыми, отставая от заветной четверки всего на один балл. И они имеют неплохие шансы разжиться очками в Мадриде.

Все дело в том, что у «Реала» на носу ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». В первой игре мадридцы проиграли 0:1, не показав вообще ничего. Завершить путь в первом же раунде плей-офф будет провалом. Да и финансовые потери будут существенными. Поэтому все силы будут брошены на матч 9 марта. Игра с «Реалом Сосьедад» в данных обстоятельствах превратится в обкатку взаимодействий. Главная задача - избежать потерь.

Кстати, «Сосьедад» из Лиги Европы вылетел и теперь бросит все силы на Примеру. Последние две игры баски выиграли и не пропустили. Есть все основания полагать, что и в матче с грозным «Реалом» сан-себастьянцы как минимум не проиграют. Поставить на такой исход у букмекера Winline можно за 2.32.

Битва лидеров в Италии

В Италии сыграют лидеры - «Наполи» и «Милан». Два первых места в турнирной таблице, поровну очков. Правда, еще есть «Интер», который по потерянным опережает эти клубы на 1 балл, но «нерадзурри» сейчас в небольшом кризисе.

«Наполи» вылетел из Лиги Европы, но тут можно пенять на неудачную жеребьевку. «Барселона» сейчас возрождается. С другой стороны, в Серии А все идет очень даже неплохо. Последнее поражение датировано еще прошлым годом, а в предыдущем туре неаполитанцы на последних секундах вырвали выездную победу у «Лацио», чем подняли себе и так хорошее настроение.

«Милан» посреди недели провел кубковый матч с «Интером». Вязкая игра практически без моментов и закономерная нулевая ничья. А вообще у «россонери» уже три ничьи подряд. И ладно «Интер», но перед этим команда Стефано Пиоли не смогла обыграть «Салернитану» и «Удинезе». Учитывая все это, а к тому же домашний стадион, «Наполи» кажется фаворитом. Поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 2.17.