Роналду может пропустить дерби с «Манчестер Сити»

Среди 21 футболиста «Манчестер Юнайтед», которые собрались в отеле Lowry накануне дерби с «Манчестер Сити», нет Криштиану Роналду, а также еще троих - Рафаэля Варана, Эдинсона Кавани и Люка Шоу.

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Как уточняет Manchester Evening News, это может свидетельствовать о том, что они пропустят матч, хотя, не исключено, все они получили специальное разрешение от тренера Ральфа Рангника и присоединятся к клубу позже.

Травма как причина отсутствия исключается - все четверо здоровы и никаких сведений о повреждениях нет.