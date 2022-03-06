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5 часов назад

Роналду может пропустить дерби с «Манчестер Сити»

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Руиещё 1

Среди 21 футболиста «Манчестер Юнайтед», которые собрались в отеле Lowry накануне дерби с «Манчестер Сити», нет Криштиану Роналду, а также еще троих - Рафаэля Варана, Эдинсона Кавани и Люка Шоу.

Роналду может пропустить дерби с «Манчестер Сити»
Фото: EPAEPA

Как уточняет Manchester Evening News, это может свидетельствовать о том, что они пропустят матч, хотя, не исключено, все они получили специальное разрешение от тренера Ральфа Рангника и присоединятся к клубу позже.

Травма как причина отсутствия исключается - все четверо здоровы и никаких сведений о повреждениях нет.

В текущем сезоне Роналду сыграл в двадцати трех матчах, забив при этом девять голов.

Футбол,Люк Шоу,Рафаэль Варан,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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