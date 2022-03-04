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6 часов назад

Зинченко вышел с капитанской повязкой на матч Кубка Англии

Газета.RuГазета.Ru

1 марта состоялся матч в рамках 1/8 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Питерборо Юнайтед».

Зинченко вышел с капитанской повязкой на матч Кубка Англии
Фото: ReutersReuters

Украинский футболист «Сити» Александр Зинченко вышел на поле с капитанской повязкой.

Изначально капитаном был назван Фернандиньо, который ранее играл за донецкий «Шахтер». Бразилец отдал повязку Зинченко в знак солидарности и поддержки.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола объяснил, что Зинченко получил капитанскую повязку в знак поддержки из-за ситуации на Украине.

«Для него лучше всего – играть в футбол. Мы вышли в следующий раунд, и это был хороший вечер, учитывая сложность выездов в Кубке Англии», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Встреча, прошедшая в Питерборо во вторник, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, ставших участниками 1/4 финала Кубка страны. У «Сити» мячи забили Рияд Марез (60-я минута) и Джейк Грилиш (67).

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал дубль нападающего «Базеля» Федора Чалова в матче против «Санкт-Галлена».

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