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5 часов назад

"Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Наполи"

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Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к испанскому полузащитнику неаполитанского "Наполи" Фабиану Руису, сообщает AreaNapoli.

"Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Наполи"
Фото: InstagramInstagram

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, Руис не слишком заинтересован в переходе в "Арсенал", так как предпочитает перебраться в "Реал" или ПСЖ.

В нынешнем сезоне 25-летний Руис провел за "Наполи" 28 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Футбол,Фабиан Руис,Реал,
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