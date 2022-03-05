Макгрегор захотел купить "Челси" за £1,5 млрд

Бывший чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов купить футбольный клуб «Челси». Как сообщает « МК », спортсмен предложил российскому бизнесмену Роману Абрамовичу 1,5 млрд фунтов стерлингов — сообщение было прикреплено к твиту олигарха, в котором он предлагал купить клуб за 3 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, что за время владения Абрамовичем «Челси» стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА. Помимо этого на их счету - пять Кубков Англии, три Кубка лиги и два Суперкубка Англии.