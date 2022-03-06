Абрахам о клубе «Рома»: "Чувствую себя здесь как дома"

«Я люблю «Рому». Я отдаю себя этому клубу полностью. Они доверились мне в трудный момент моей карьеры и поддержали меня. Мне нравится проводить здесь время, я чувствую себя как дома», — приводит слова Абрахама журналист Фабрицио Романо в «твиттере».