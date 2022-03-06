Фанаты "Челси" скандировали имя Абрамовича во время акции в поддержку Украины

Фанаты лондонского "Челси" поддержали Романа Абрамовича в ходе акции солидарности с Украиной перед матчем с "Бернли" (4:0) в рамках 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Как передает Sky Sports, болельщики скандировали имя российского владельца во время предматчевой акции в поддержку Украины. Сообщается, что немецкий наставник "синих" Томас Тухель осудил такое поведение болельщиков.
В турнирной таблице чемпионата Англии нынешнего сезона столичный клуб после 26 туров располагается на третьей позиции, имея в своем активе 53 очков. Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. В феврале "cиние" cтали победителями клубного чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Абрамович ведет переговоры о продаже клуба с американо-швейцарским консорциумом.