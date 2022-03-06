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3 часа назад

«Локомотив» обыграл «Химки» благодаря дебютному голу новичка Кухты

Чемпионат.comЧемпионат.com

Сегодня, 6 марта, «Локомотив» встречался с «Химками». Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился драматичной победой железнодорожников со счётом 3:2. Примечательно, что 4 из 5 голов в этой встрече забили зимние новички команд.

«Локомотив» обыграл «Химки» благодаря дебютному голу новичка Кухты
Фото: FCLM.RUFCLM.RU

События в матче развивались достаточно быстро. Уже на 6-й минуте новичок «Химок» Дидье Ламкель Зе открыл счёт в матче, однако на 8-й минуте форвард «Локомотива» Гирано Керк сравнял счёт (1:1). На 21-й минуте железнодорожники вышли вперёд благодарю дебютному голу новичка Вильсона Изидора — 2:1.

На 42-й минуте «Химки» остались в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Бруно Виана. Представители подмосковного клуба заявили, что не согласны с этим удалением и намерены обратиться в ЭСК.

На 72-й минуте Дидье Ламкель Зе оформил дубль и сравнял счёт (2:2). Судьбу матча решил дебютный гол новичка «Локомотива» Яна Кухты в официальных матчах, забитый на 80-й минуте. До этого чешский футболист забивал лишь в товарищеских встречах.

«Локомотив» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) – на последнем, 16-м месте.

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