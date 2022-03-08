Футбольная ассоциация Чехии информировала РФС о дисквалификации Кухты

Глава дисциплинарной комиссии Чехии Рихард Бачек заявил, что Российский футбольный союз был проинформирован о дисквалификации форварда "Локомотива" Яна Кухты. Слова Бачека передает Denik Sport. Напомним, "Локомотива" может получить техническое поражение в матче 20-го тура Российской премьер-лиги против "Химок".

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Ранее сообщалось, что наказание может вступить в силу из-за того, что на поле появился Кухта, который ранее играл в чемпионате Чехии. Сообщается, что "Химки" могут подать протест из-за того, что Кухта в матче 19-го тура чемпионата Чехии между "Баником" и "Славией" рукой остановил летевший в ворота мяч, из-за чего был дисквалифицирован на одну игру.

"В связи с трансфером мы проинформировали соответствующий отдел Футбольной ассоциации Чехии (FACR) о вынесенном решении и заявили, что оно еще не исполнено. FACR в соответствии с регламентом ФИФА по статусу и переходу игроков проинформировала Российский футбольный союз о дисциплинарном наказании, наложенном на Яна Кухту дисциплинарным комитетом чешской футбольной лиги", — сказал Бачек.

Статья 12 регламента ФИФА "Применение дисциплинарных санкций" гласит: "Любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но еще не исполненное (полностью) к моменту трансфера, должно быть применено новой ассоциацией". КДК РФС может присудить "Локомотиву" поражение, если "Химки" подадут протест.

Ранее Ян Кухта прокомментировал информацию о возможном техническом поражении.