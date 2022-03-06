"Спартак" обыграл "Динамо"

Московский "Спартак" в гостях со счетом 2:0 обыграл столичное "Динамо" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 19 353 зрителей.

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В составе победителей голы забили Шамар Николсон (26-я минута) и Квинси Промес (39). На третьей минуте добавленного к первому тайму времени защитник "Динамо" Гильермо Варела получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Спартак" одержал первую победу под руководством Паоло Ваноли в чемпионате России. Первую игру в РПЛ под руководством итальянца красно-белые провели 26 февраля и уступили на своем поле московскому ЦСКА (0:2).