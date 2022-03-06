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5 часов назад

"Спартак" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

ТАССТАСС

Московский "Спартак" в гостях со счетом 2:0 обыграл столичное "Динамо" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 19 353 зрителей.

"Спартак" обыграл "Динамо"
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей голы забили Шамар Николсон (26-я минута) и Квинси Промес (39). На третьей минуте добавленного к первому тайму времени защитник "Динамо" Гильермо Варела получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Спартак" одержал первую победу под руководством Паоло Ваноли в чемпионате России. Первую игру в РПЛ под руководством итальянца красно-белые провели 26 февраля и уступили на своем поле московскому ЦСКА (0:2).

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, после 20 туров набрав 26 очков. "Динамо" идет на втором месте чемпионата России с 39 очками после 20 игр. В следующем туре "Спартак" дома встретится с "Краснодаром" 13 марта. "Динамо" днем ранее сыграет в Туле с местным "Арсеналом".

Футбол,Паоло Ваноли,Динамо,Спартак,
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