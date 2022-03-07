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2 часа назад

Семин высказался об удалении в матче «Динамо» – «Спартак»

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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал судейство московском дерби между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).

Семин высказался об удалении в матче «Динамо» – «Спартак»
Фото: РПЛРПЛ

«Удаление Варелы? Я бы не давал столько жёлтых карточек. Это же дерби. На мой взгляд, надо дать игрокам вести борьбу, должно быть достаточно много агрессии», – рассказал Семин корреспонденту «Чемпионата».

Красную карточку по итогу двух предупреждений на 45-й минуте получил защитник «Динамо» Гильермо Варела. Оба гола «красно-белых» были забиты до данного эпизода Шамаром Николсоном и Квинси Промесом на 26-й и 38-й минутах соответственно.

В турнирной таблице РПЛ московские команды остались на прежних местах. «Динамо» занимает второе место, имея в активе 39 очков. «Спартак» располагается лишь на девятой позиции с 26-ю очками. В чемпионате лидирует петербургский «Зенит» (41), у которого имеется матч с «Уфой» в запасе.

Следующий матч «Динамо» проведет в гостях с тульским «Арсеналом» 12 марта в 16:30. «Спартак» примет дома «Краснодар» 13 марта в 19:00.

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