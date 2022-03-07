"Динамо" ответило "Спартаку" на пост про Атлантиду

Московское "Динамо" ответило на шутку столичного "Спартака" после очного матча команд в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, пресс-служба красно-белых опубликовала пост с картинкой нидерландского форварда Квинси Промеса с трезубцем в руках и подписью: "Кажется, у Атлантиды новый король". На это бело-голубые опубликовали пост в Twitter с турнирной таблицей и подписью: "Ждем на поверхности".
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Таким образом, после 20 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Динамо" располагается на второй строчке, имея в активе 39 баллов. Возглавляет таблицу чемпионата России петербургский "Зенит", набравший 41 очко. 13 марта "Спартак" встретится с "Краснодаром". 12 марта "Динамо" проведет встречу с тульским "Арсеналом".
Ранее Зарема Салихова прокомментировала победу красно-белых над "Динамо".