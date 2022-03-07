"Динамо" ответило "Спартаку" на пост про Атлантиду

Напомним, пресс-служба красно-белых опубликовала пост с картинкой нидерландского форварда Квинси Промеса с трезубцем в руках и подписью: "Кажется, у Атлантиды новый король". На это бело-голубые опубликовали пост в Twitter с турнирной таблицей и подписью: "Ждем на поверхности".