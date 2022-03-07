Защитник «Зенита» рассказал о встрече с Вагнером Лавом на сборе

Защитник «Зенита» Нуралы Алип, находящийся в петербургском клубе в аренде, вспомнил встречу с Вагнером Лавом перед игрой против «Брондбю» во время сбора в Португалии и рассказал о взаимоотношениях с бразильцем.

Фото: ФК «Кайрат» ФК «Кайрат»

— Перед игрой с «Брондбю» вы очень тепло встретились с Вагнером Лавом, с которым пересекались в «Кайрате». При этом, он шутя хлопал вас по голове. Насколько я понимаю, со смыслом?

— Да, это целая история. В «Кайрате» еще до прихода Вагнера был другой бразилец — Исаэл. Он прозвал меня Большая Голова. Так потом я Вагнеру Лаву и представился. Ему понравилось, так до сих пор и зовет. А тут, конечно, еще раз вспомнили эту историю (улыбается).

— Насколько он для вас важный человек в футболе?

— Вагнер Лав очень опытный и титулованный игрок. Обладатель Кубка УЕФА с ЦСКА. Но дело не только в этом. Мне было очень интересно с ним на каждой тренировке. Кстати, Вагнер никогда на них не сачковал — выкладывался полностью. Иногда делал исключение во время каких-то упражнений на «физику». Но это можно понять — человеку 37-38 лет. При этом он проделывал ту же работу, но просто может быть чуть в более слабом темпе. Бежал, например, чуть медленнее.

— В «Кайрате» вы и с Андреем Аршавиным пересекались. И даже жили с ним на выездах в одном номере. Как встретились здесь в Петербурге?

— После тренировки обедали вместе с Магомедом Оздоевым. Выходим — видим Андрея Сергеевича. Решили сфотографироваться вместе, как в Казахстане когда-то. Он пожелал удачи и сказал: «Когда будешь подписывать аренду с «Зенитом», я там тоже буду, так что скоро увидимся». Так оно и произошло.