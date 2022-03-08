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51 минуту назад

Полузащитником "Зенита" интересуются во "Флуминенсе"

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Бразильский футбольный клуб "Флуминенсе" интересуется полузащитником "Зенита" Венделом. Об этом сообщает NETFLU.

Полузащитником "Зенита" интересуются во "Флуминенсе"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, Вендел будет рассматриваться в качестве усиления команды, если клуб пройдет в следующую стадию плей-офф Кубка Либертадорес. Также сообщается, что интерес к Венделу проявляет "Фламенго". В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Вендел провел 19 матчей, в которых сумел отметиться тремя мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, что из-за ситуации на Украине РПЛ уже покинули несколько легионеров и тренеров команд. Это главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль, наставник "Краснодара" Даниэль Фарке, а также все восемь легионеров клуба, ассистент главного тренера "Динамо" Андрей Воронин.

Ранее бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил мнение, что играющие в РПЛ легионеры не нужны европейским клубам.

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