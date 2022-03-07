"Зенит" обыграл "Уфу" и оторвался от "Динамо" на пять очков

Петербургский «Зенит» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) дома обыграл «Уфу» со счетом 2:0 и оторвался от своего главного преследователя, московского «Динамо», на пять очков.

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Счет в этом матче открыл Даниил Круговой. Это первый мяч российского защитника за основную команду. В середине второго тайма сине-бело-голубые установили окончательный счет. Гол на счету бразильца Малкома.

Также в этом туре осталось провести один матч – «Ахмат» дома примет казанский «Рубин».

После этой встречи подопечные Сергея Семака набирают 44 очка и отрываются от «Динамо» на расстояние пяти баллов. В этом туре москвичи потерпели поражение от «Спартака». Тройку замыкает «Сочи» (37 очков). «Уфа» же располагается на предпоследнем месте и рискует по итогам сезона вылететь в Футбольную национальную лигу. Таким образом «Зенит» уверенно идет к своему четвертому чемпионству подряд.

Также «Зенит» продолжает участие в Кубке России. В апреле петербуржцы в рамках 1/4 встретятся с «Аланией» на выезде.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) планирует разрешить легионерам из РПЛ приостанавливать контракты до июня.