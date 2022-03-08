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56 минут назад

Комментатор Уткин: моя карьера закончена

Газета.RuГазета.Ru

Журналист и блогер Василий Уткин на Youtube-канале Виктора Кравченко заявил, что его карьера на телевидении закончена.

Комментатор Уткин: моя карьера закончена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я считаю, что моя карьера закончена. Карьера – это путь по ступенькам и так далее. Моя карьера закончена, потому что я сейчас занимаю то положение, которое и хотел бы занимать. Я просто представляю сам себя. И занимаюсь чем считаю нужным. Ничто, что связано со мной, не имеет счастливого конца. Я живу грустной счастливой жизнью", - сказал Уткин.

Российский спортивный журналист и телекомментатор, теле- и радиоведущий, блогер, шоумен и актер. Получил известность как спортивный журналист, будучи ведущим телепередачи "Футбольный клуб".

Бывший совладелец портала sports.ru. Бывший главный редактор спортивных каналов "НТВ-Плюс" (с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года). С 2014 по 2015 год вел развлекательное игровое шоу "Большой вопрос" на телеканале СТС. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года — сотрудник телеканала "Матч ТВ". С 3 марта 2016 года по 13 мая 2017 года — комментатор телеканала Eurosport.

Ранее Уткин высоко оценил игру петербургского "Зенита" в ответно матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса".

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