Комментатор Уткин: моя карьера закончена

"Я считаю, что моя карьера закончена. Карьера – это путь по ступенькам и так далее. Моя карьера закончена, потому что я сейчас занимаю то положение, которое и хотел бы занимать. Я просто представляю сам себя. И занимаюсь чем считаю нужным. Ничто, что связано со мной, не имеет счастливого конца. Я живу грустной счастливой жизнью", - сказал Уткин.