Рашфорд может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

По данным источника, «ПСЖ» рассматривает Рашфорда в качестве возможной замены форварду Килиану Мбаппе, который вероятнее всего покинет клуб в летнее трансферное окно.

Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи в 18 матчах английской Премьер-лиги. Также на его счету 1 гол в 4 матчах Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Рашфорда в € 85 млн.