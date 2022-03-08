Анри: "Месси плакал, покидая "Барселону"

"Лионель плакал, покидая "Барселону". Это не входило в его планы. Когда ты думаешь, что никогда не уедешь куда-то, а потом вдруг это происходит, это вызывает эмоциональный шок. Люди говорят: "С ним все в порядке, в Париже у него есть все, что ему нужно", но все не так просто", — сказал Анри.