Анри: "Месси плакал, покидая "Барселону"

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри поделился мыслями об уходе нападающего Лионеля Месси из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен". Его слова передает Barcauniversal со ссылкой на L'Équipe.
"Лионель плакал, покидая "Барселону". Это не входило в его планы. Когда ты думаешь, что никогда не уедешь куда-то, а потом вдруг это происходит, это вызывает эмоциональный шок. Люди говорят: "С ним все в порядке, в Париже у него есть все, что ему нужно", но все не так просто", — сказал Анри.
10 августа 2021 года "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за "Барселону", в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.
Ранее экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал выступление нападающих Киллиана Мбаппе и Лионеля Месси в составе "ПСЖ".