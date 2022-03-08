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1 час назад

"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон" в матче 28-го тура АПЛ

Газета.RuГазета.Ru

"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон" (5:0) в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). В составе победителей забитыми мячами отличились Майкл Кин, Сон Хыш Мин, Харри Кейн (дубль) и Серхио Регилон. Встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон" в матче 28-го тура АПЛ
Фото: ReutersReuters

Таким образом, после 28-и проведенных встреч "Тоттенхэм" располагается на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 45 очков. "Эвертон" занимает 17-е место, набрав 22 балла. В следующем матче "Тоттенхэм" сыграет с "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет 12 марта на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. "Эвертон" 13 марта на своем стадионе проведет матч против "Вулверхэмптона".

Ранее петербургский "Зенит" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) дома обыграл "Уфу" со счетом 2:0 и оторвался от своего главного преследователя, московского "Динамо", на пять очков.

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