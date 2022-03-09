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34 минуты назад

Определились первые участники четвертьфинала Лиги чемпионов

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Определились первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: ReutersReuters

Первыми участниками четвертьфинала Лиги чемпионов стали «Бавария» и «Ливерпуль».

9 марта, «Бавария» принимала австрийский «РБ Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Противостояние завершилось со счётом 7:1 в пользу мюнхенцев. Первая игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал турнира.

В параллельном матче «Ливерпуль» принимал «Интер». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 1:0. В первом матче «Интера» и «Ливерпуля», который прошёл в Италии, английский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» стал вторым участником четвертьфинала Лиги чемпионов.

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